ಮೈಸೂರು: ಕೆವಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಕೆವಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ಸೋಮನಾಥ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೆವಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆವಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ₹5000 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಬೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 9611550355 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆವಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಂದೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಡಾ.ಜೀಜೀ ಇದ್ದರು.</p>