ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು | ಬಜೆಟ್‌ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ; ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರು, ಆದಾಯದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು...

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಬಜೆಟ್‌ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆರ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಲಹೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು | ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್‌ಗಳ ಒತ್ತಾಯ
BudgetMysurucorporation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT