ಮೈಸೂರು: ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಏ.10ರಂದು

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಮೇಟಗಳ್ಲಿಯ ಮೈಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಏ.10ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಬಿಕಾಂ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಎ, ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿಇ, ಎಂಕಾಂ, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ, ಎಂಎ, ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪದವೀಧರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ರಾಮಚರಣ್ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 98440 99514 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p><p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ರಮ್ಯಾ ತೆಕ್ಕಡೆ, ರಯಾನ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಇದ್ದರು</p>