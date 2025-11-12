ಮೈಸೂರು | ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ 7ನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಟ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದವರು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ 7ನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು 4 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 1 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಗರ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊಮ್ಮಿತು. </p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿದ್ದೇಶ್ (3 ಚಿನ್ನ, ತಲಾ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು), ಎಎಚ್ಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರ (1 ಚಿನ್ನ, 1 ಬೆಳ್ಳಿ), ಹೇಮಂತ್ (2 ಬೆಳ್ಳಿ), ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಸಂತೋಷ್ ತಲಾ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ‘ಕೃಷ್ಣ’ ಭಾಜನವಾಯಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>