ಮೈಸೂರು | ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರದ ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿಯನ್ (19) ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಹಿಲ್ (20) ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕ ಬಂಧಿತರು. ಸೈಯದ್ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5.40ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಇರಿದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೃತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಯಗಿರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಮೂರು ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಬಾಲಕನ ಸಹೋದರ ಸುಹೇಬ್ಗೆ, ಸೈಯದ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕರು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕೊಲೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಬುಧವಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುಹೇಬ್ನ್ನು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>