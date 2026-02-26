ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಸ್ಥೆ 33ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: 5 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೋರಾಟದ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಾದರೂ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಲಿ
ವಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
MysoreDramaTheaterTheater Fest

