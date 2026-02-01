ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಣಸೂರು| ನೆಲ್ಲೂರುಪಾಲಾ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ: ₹25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:44 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:44 IST
ಸರ್ಕಾರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ
ನಿಕಿತಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾಗಾಪುರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ
