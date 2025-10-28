ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಸಂಘರ್ಷದ ತಾಣವಾದ ‘ನುಗು’

‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ’ದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾನವ– ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದರೆ ನುಗು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋರ್‌–ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹುಲಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು
ಗಿರಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ
ನುಗು 
ನುಗು 
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT