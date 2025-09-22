ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಕವಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ: ಬಿ.ಜೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌

ರಾಹುಲ್ ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ ರಚನೆಯ ‘ಕ್ಯಾತಯ್ಯನ ಕವನಗಳು’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿ:
ಕ್ಯಾತಯ್ಯನ ಕವನಗಳು ಲೇಖಕ: ರಾಹುಲ್ ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ  ಬೆಲೆ: ₹100 ಪುಟಗಳು: 88 ಪ್ರಕಾಶನ: ಎಸ್‌ಪಿಎಂ ಪ್ರಕಾಶನ
