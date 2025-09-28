ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ’ ಸ್ಪಂದನೆ

ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಾರೋಪ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕವಿತಾ ವಾಚನ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT