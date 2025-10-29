ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿದೆ ‘ವಾಕಿ– ಟಾಕಿ ವಿಥ್‌ ಖಾಕಿ’

ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:19 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT