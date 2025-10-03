ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಬರೆದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗೋಲಿ

ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದ ‘ಟೆಂಟ್‌ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್‌’ ಸಾಹಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಧಾರವಾಡದ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು 
ಬೆಂಕಿಯ ರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಅಶ್ವರೋಹಿ ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸ್
Mysore Dasara

