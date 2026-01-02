ಮೈಸೂರು: ಕಡೇ ದಿನ ₹ 11.78 ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ಬಿಕರಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಡಿ.31ರಂದು ₹ 11.78 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 12,214 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 21,097 ಮದ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಡಿ.31ರ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ₹ 4.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 83 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹ 5.83 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 62 ಲಕ್ಷ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹11.77 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ವಹಿವಾಟು ಏರಿಕೆ:</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3,16,290 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕಾ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ₹ 159.6 ಕೋಟಿ ಐಎಂಎಲ್ ಹಾಗೂ ₹ 19.52 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ₹ 179.12 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹ 36.83 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣರೇ ಹೆಚ್ಚು:</p>.<p>ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣರೇ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ₹ 591.17 ಕೋಟಿ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 77.79 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣರು ₹ 628.44 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 69.32 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಗರದಲ್ಲಿ ₹ 585.07 ಕೋಟಿ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 119.27 ಕೋಟಿ ಬಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹ 525.97 ಕೋಟಿ ಐಎಂಎಲ್, ₹ 124.17 ಕೋಟಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ₹ 179.12 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿ.31ರಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಶೇ 3ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಹದೇವಿ ಬಾಯಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದ ಕಡೇದಿನದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಹಿವಾಟು ಶೇ 10.98ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 5,387 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>