ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿತಾರೆಗಳ ಸಮಾಗಮ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ

2018, 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
film award

