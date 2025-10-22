ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ; ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 65,397 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ–ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ
ಡಿ.ಸಿ. ನಂಜುಂಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
