ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೈಸೂರು | ಕಳೆ ಶತ್ರುವಲ್ಲ; ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೈದ್ಯ: ಸುಭಾಷ್‌ ಶರ್ಮಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:16 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:16 IST
ಮಾನವ– ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಪಾಪಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು 
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೀಜ– ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು  
