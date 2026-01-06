ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ನಾಗರಹೊಳೆ | ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಆರಂಭ, 300 ಸಿಬ್ಬಂದಿ 91 ಗಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:03 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರ ಚಕ್ರ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್‌ ಎಸಿಎಫ್‌ ನಾಗರಹೊಳೆ
MysuruTiger

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT