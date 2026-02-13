<p><strong>ಸಿರವಾರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಮರೇಶಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವಿರೋಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರನಗೌಡ ಕುರಕುಂದಾ, ನಾಗಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಾ, ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೀರಾ, ಧನಂಜಯ ಹೀರಾ, ಗಂಗಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಾ, ಗಂಗಮ್ಮ ಕುರಕುಂದಾ, ರಂಗಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಾ, ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹೀರಾ, ಶೇಷಮ್ಮ ಕುರಕುಂದಾ, ಶಿವರಾಜ ಕುರಕುಂದಾ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಿಬಸನಗೌಡ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>