ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ದೇಶದ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:34 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ.
– ಎಂ.ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಯಚೂರು
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಗುರುಚಂದ್ರ ಯಾದವ, ಎಸ್‌ಐ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ
RaichurPolice departmentpolice station

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT