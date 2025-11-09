ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕ ಸಾವು

<p><strong>ಲಿಂಗಸುಗೂರು:</strong> ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ-ಯಾದಗಿರಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ (11), ಧನಂಜಯ ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ(8) ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವುನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಧನಂಜಯನ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿ ಆತನನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಕಳಕಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>