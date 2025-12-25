ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋದಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
Raichurchristmas

