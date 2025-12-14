ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ: ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ; ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದ ನಗದು ರಹಿತ ಸೇವೆ

ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ: ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಹತ್ತಿದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೇಬು ತಡಕಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂ.ಡಿ.ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಕವಿತಾಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ
Raichur

