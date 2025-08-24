ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಾನ್ವಿ: ಮೌನಮಿತ್ರ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಗೆ ದಶಕದ ಸಂಭ್ರಮ

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ
ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗಸಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೌನಮಿತ್ರ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಜತೆಗೆ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿವೆ.
– ಮೌನೇಶ ಪೋತ್ನಾಳ, ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರ
ಮೌನಮಿತ್ರ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ‌ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
– ಜಿ.ನಾಗರಾಜ, ಉದ್ಯಮಿ
