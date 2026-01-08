ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ: ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬಸವಸಾಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:25 IST
Raichur

