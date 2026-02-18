ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಬೈಪಾಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹250 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RaichurBypass Road
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT