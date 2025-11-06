ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು:ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕುಂದುಕೊರತೆ ವಿಭಾಗ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ 250 ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಕುಂದುಕೊರತೆ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಆಯುಕ್ತ
Raichur

