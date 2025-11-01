ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ 77 ಶಾಲೆಗಳು ಪತ್ತೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಶಾಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಕೆ.ಡಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
SchoolRaichur

