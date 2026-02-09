ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು

ಶಾಸಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಭಿನ್ನ ನಡೆ: ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟದ ಜಪ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಭೆ, ಚರ್ಚೆ
ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:50 IST
ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ
ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬಹುದಾದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ
ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಶಾಸಕ
ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ
ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ
ಬಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ
ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ವೈ.ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
Rayachuru

