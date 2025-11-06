ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೊಂದು ಹೈ-ಟೆಕ್ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
ಸೊನ್ನ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹3.5 ಲಕ್ಷ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ
ರವಿಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ಇಒ ತಾಪಂ ಜೇವರ್ಗಿ
ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಿಲ್, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಸೊನ್ನ
Raichur

