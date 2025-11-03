ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಹೊಸ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಪಂಚ ಬೀಬಿ ಪಹಾಡ್
ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್‌ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಕಲ್ಲಾನೆಗಳು 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 28 ಹೊಸ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ
ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
Rayachuru

