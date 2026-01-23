ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೋಡದ MLA: ತಾ.ಪಂ, ಜಿ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:34 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:34 IST
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡುವಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ
ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಸಿಂಗಾಪೂರ
₹80 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಸಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕುಂದಾ ಸದಸ್ಯ ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಶಿವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘ ಸಿಂಧನೂರು
