ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಕೊಂದರು! ರಾಯಚೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 9:38 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 9:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ್

ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಯಚೂರು ಉತ್ಸವ: ವಿಶೇಷ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ರಾಯಚೂರು ಉತ್ಸವ: ವಿಶೇಷ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರ್ತಿ–ಕೊಲೆಗಾರನ ಲವ್! ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರ್ತಿ–ಕೊಲೆಗಾರನ ಲವ್! ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
murderRaichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT