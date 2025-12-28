ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ

ಮಸ್ಕಿ: ದಶಕಗಳ ಮೌನಕ್ಕೆ ತೆರೆ- ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ಆದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಬಾಳನವರ್
ವರ್ತಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ತಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಮುಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಆದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಮಸ್ಕಿ
MaskiRaichur

