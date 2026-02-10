ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಸ್ಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪುರಸಬೆ ಮನವಿ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:16 IST
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು
ಸುರೇಶ ಹರಸೂರ ‍ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ಕಿ
