ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
‘ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀದೈವದ ಪ್ರತಿರೋಧ’: ಕುಲಪತಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:25 IST
ಉಧೋ ಉಧೋ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೇಖಾ ಬಡಿಗೇರರವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿ
ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ
Rayachuruprogram

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

