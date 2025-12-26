ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ | ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತರು: ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ರಾಮನಗರದ ಲೂರ್ದು ಮಾರ್ತೆ ಚರ್ಚ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೋದಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
