ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು: ಪಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:54 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:54 IST
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ‌ದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ
– ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಗ
Ramnagar

