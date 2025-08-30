ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಾಗಡಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಡಿಸಿಎಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:28 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಮಾಗಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕೋಟೆ ಮಾದರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್
Ramanagara

