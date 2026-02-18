ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ಭೇಟಿ

ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತದೆ
ಪಿ. ಸೋಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
