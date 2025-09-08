ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ದನದ ಕೊಠಡಿಗಳಾದ ಸಮದಾಯ ಭವನ

ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಹಣ; ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗೋವಿಂದರಾಜ ವಿ.
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ –ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ –ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ
ರಮೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ರಮೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
