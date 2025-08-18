ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ramanagara
‘ಜಾಲಿವುಡ್‌’ ವಿರುದ್ಧ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಆರೋಪ

ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು; ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೋಟಿಸ್
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:34 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:34 IST
ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿಎ
ಗಾಣಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ರಾಮನಗರ

