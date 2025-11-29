ಕನಕಪುರ: ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಜನಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಕೆ.ರಾಮೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ದಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕೊಡುಗೆ, ಕುವೆಂಪು ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ದೇವರಾಜು.ಇ.ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವು ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕವನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಕೂ.ಗಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಬ್ಬಾಡಿ ಕಾಡೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎ.ಬಿ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ರವಿಕುಮಾರ್, ಯು.ವಿ.ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಟಿ.ಎಂ.ರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರೆಗೌಡ, ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಆರ್.ಎಫ್, ಬೈರೇಗೌಡ, ರಾಮಚಂದ್ರು, ಕೆ.ಎನ್.ರಮೇಶ, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ಒಂಕಾರೇಶ್ವರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>