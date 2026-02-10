ಕನಕಪುರ: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಚಿರತೆ

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ಗೆಂಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಂಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಚಿರತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ರವಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೋನು ಇಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೆಂಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡಿ ನಂತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ, ಚಿರತೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವುದು ಮನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿರತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಕನಕಪುರ ಆರ್ ಎಫ್ ಒ ರವಿ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>