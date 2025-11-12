ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಗಡಿ|ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕು ಹದ ಮಳೆ:ಕೆಂಪು ರಾಗಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ‌ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ‌ ಬೆಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಗತಿರ ರೈತ ಚಕ್ರಬಾವಿ
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ
ವಿಜಯ ಶವಣೂರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Agriculturemagadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT