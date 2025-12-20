ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 75,492 ಮಕ್ಕಳು

<p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಡಿ. 21ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 19,007 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 141 ಬೂತ್ಗಳು, 10 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡಗಳು, 1 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 586 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್, 29 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 30 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 6,505 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 46 ಬೂತ್ಗಳು, 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡ,4 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 196 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್ಗಳು, 9 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 13 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15,237 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 134 ಬೂತ್ಗಳು, 7 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡಗಳು, 6 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 572 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್ಗಳು, 26 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 32 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12,492 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 91 ಬೂತ್ಗಳು, 4 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡಗಳು, 3 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 378 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್ಗಳು, 18 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 21 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 22,251 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 135 ಬೂತ್ಗಳು, 12 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡಗಳು, 3 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 570 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್ಗಳು, 28 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 31 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 75,492 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 547 ಬೂತ್ಗಳು, 34 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ತಂಡಗಳು, 17 ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡ, 2302 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್ಗಳು, 110 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 127 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿ. 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೂತ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಡಿ. 22ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>