ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ: ಹುಂಡಿ ಹಣ, ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌: ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:36 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಮುನಿಯಪ್ಪ
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿ. ಮುರಳಿ ಸಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಾದ ಮಹಮದ್ ಅಲ್ಲಾವುದೀನ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ  
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿ. ಮುರಳಿ ಸಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಾದ ಮಹಮದ್ ಅಲ್ಲಾವುದೀನ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ  
Ramanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT