ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ramanagara
ರಾಮನಗರ | ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:09 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:09 IST
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗಿತ್ತು ರಾಮನಗರದ ಲೂರ್ದು ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿಯ ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌
RamanagarClean

