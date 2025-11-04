ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆರ್.ನಯನ ಅರುಣ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರೆವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ನಯನ ಅರುಣ್ ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ವ ಯೋಜನಾ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೈತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗಲಿಂಗು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎನ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎ.ಜಿ.ತನುಜಾ, ಜಯರಾಜಯ್ಯ, ಸಿದ್ದಾಚಾರಿ, ಕೆ.ಸವಿತ, ಡಿ.ವಿ. ಸೌಮ್ಯ. ವಿ.ಎಂ.ವಿಮಲ, ಜಯಮ್ಮ, ಮಂಜುಳ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ನಂದಿನಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>