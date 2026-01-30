ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
‘ರನ್ ಆಫ್ ಮನರೇಗಾ’: 1,500 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 2:58 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 2:58 IST
ಕನಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಜನತೆ
