ರಾಮನಗರ| ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸೋಣ: ಕೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯ

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> 'ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಯುವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತವನ್ನು ಹಾವಾಡಿಗರ, ಬಡವರ, ಭಿಕ್ಷುಕರ ದೇಶ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ತು ಪಡೆದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಜೆ.ಕೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ. ಶಾಂತಯ್ಯ, ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಣ್ಯರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ 'ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಣಿ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>